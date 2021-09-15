Жириновский потребовал полностью присоединить Украину к России

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что РФ должна полностью присоединить к себе Украину.

Жириовский призвал сделать Украину губернией России



Об этом он заявил в эфире «Комсомольской правды».

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«Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России», — сказал он.

Он добавил, что после этого там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.

По мнению Жириновского, добиться уступок от США по этому вопросу легко, просто Вашингтону надо дать понять, что «в воздухе пахнет войной».

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