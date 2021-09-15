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19:30 26 Декабря 2021 0 Комментарии
Жириновский потребовал полностью присоединить Украину к России
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что РФ должна полностью присоединить к себе Украину.
Жириовский призвал сделать Украину губернией России
Об этом он заявил в эфире «Комсомольской правды».
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«Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России», — сказал он.
Он добавил, что после этого там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.
По мнению Жириновского, добиться уступок от США по этому вопросу легко, просто Вашингтону надо дать понять, что «в воздухе пахнет войной».
Тэги: Владимир Жириновский
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