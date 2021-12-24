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07:07 27 Декабря 2021 2 Комментарии
Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины
В воскресенье, 26 декабря, возник пожар на территории пилорамы и склада древесины в с. Мартусовка Бориспольского района.
Площадь пожара составила около 1000 кв. м
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Информация о происшествии поступила спасателям в 13:26.
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По прибытию на место огнеборцы установили, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции из дерева на открытой территории площадью 1000 м.кв.
На месте работали 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.
Пожар локализован в 16:10, в 19:52 – ликвидирован.
Как сообщали Власти, в с. Веселый Кут Кировоградской области произошел пожар в психоневрологическом интернате.
Тэги: Киев, пожар
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