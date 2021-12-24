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07:07 27 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины

В воскресенье, 26 декабря, возник пожар на территории пилорамы и склада древесины в с. Мартусовка Бориспольского района.

Площадь пожара составила около 1000 кв. м

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Информация о происшествии поступила спасателям в 13:26.

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По прибытию на место огнеборцы установили, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции из дерева на открытой территории площадью 1000 м.кв.

На месте работали 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Пожар начался после 13:00

Пожар начался после 13:00

Жертв и пострадавших нет.

Сначала загорелся склад готовой продукции

Сначала загорелся склад готовой продукции

Пожар локализован в 16:10, в 19:52 – ликвидирован.

Пожарные закончили борьбу с огнем около 20:00

Пожарные закончили борьбу с огнем около 20:00



Как сообщали Власти, в с. Веселый Кут Кировоградской области произошел пожар в психоневрологическом интернате.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
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