Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины

В воскресенье, 26 декабря, возник пожар на территории пилорамы и склада древесины в с. Мартусовка Бориспольского района.

Площадь пожара составила около 1000 кв. м



Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Информация о происшествии поступила спасателям в 13:26.

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По прибытию на место огнеборцы установили, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции из дерева на открытой территории площадью 1000 м.кв.

На месте работали 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован в 16:10, в 19:52 – ликвидирован.

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