Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе
Для открытия КПВВ на линии столкновения Россия требует, чтобы Украина признала вакцину «Спутник V» и справки “ЛНР” и “ДНР” об иммунизации этим препаратом.
Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Он напомнил, что на последнем заседании ТКГ 22 декабря не удалось договориться об открытии всех КПВВ. С украинской стороны пункты пропуска открыты больше года назад, но с другой стороны людей не пропускают.
«Закрыты они из-за того, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых «ЛНР» и «ДНР». Их задача вывести Россию за рамки конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем», — сказал Арестович.
Он пояснил, что российская сторона в ТКГ требует признать вакцину «Спутник V» и «документы», которые выдают оккупанты о прививках в фейковых республиках.
«Они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину «Спутник V» в документах, признать документы с печатями так называемых «ДНР» и » ЛНР». Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем», — пояснил Арестович.
Как сообщали Власти, Украина разработала и предложила на рассмотрение России, США и странам-партнерам по Нормандскому формату план мирного урегулирования на Донбассе из 10 шагов.