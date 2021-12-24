Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

Для открытия КПВВ на линии столкновения Россия требует, чтобы Украина признала вакцину «Спутник V» и справки “ЛНР” и “ДНР” об иммунизации этим препаратом.

Арестович рассказал о новом требовании России



Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он напомнил, что на последнем заседании ТКГ 22 декабря не удалось договориться об открытии всех КПВВ. С украинской стороны пункты пропуска открыты больше года назад, но с другой стороны людей не пропускают.

«Закрыты они из-за того, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых «ЛНР» и «ДНР». Их задача вывести Россию за рамки конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем», — сказал Арестович.

Он пояснил, что российская сторона в ТКГ требует признать вакцину «Спутник V» и «документы», которые выдают оккупанты о прививках в фейковых республиках.

«Они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину «Спутник V» в документах, признать документы с печатями так называемых «ДНР» и » ЛНР». Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем», — пояснил Арестович.

Как сообщали Власти, Украина разработала и предложила на рассмотрение России, США и странам-партнерам по Нормандскому формату план мирного урегулирования на Донбассе из 10 шагов.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: война на Донбассе, кпвв, ткг, Алексей Арестович