Высокая заразность “Омикрона” перекрывает его плюсы в виде легкости протекания болезни, – Фаучи
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказал свое мнение в воскресном интервью телеканалу ABC.
Об этом сообщает ABC News.
«Если у вас много, много, много людей с менее серьезным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект от снижения тяжести заболевания», – сказал Фаучи.
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По его словам, «Омикрон» чрезвычайно заразен.
«Он превосходит даже самые заразные предыдущие варианты», – отметил эксперт.
Фаучи сослался на данные британских исследований, согласно которым по мере распространения штамма «Омикрон» выявляется меньший по сравнению с другими штаммами процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и меньшая потребность в кислороде.
Ситуацию в ЮАР эксперт счел непоказательной, так как там большинство населения переболело другими штаммами коронавируса. Соответственно, у инфицированных ранее сохранялся определенный уровень иммунной защиты.
Как писали Власти, в США штамм «Омикрон» уже стал доминирующим и привел к всплеску заболеваемости.
На прошлой неделе среднее число новых случаев в США достигало 150 тысяч в сутки, а по оценке Фаучи, оно еще может значительно вырасти.