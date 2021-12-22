Высокая заразность “Омикрона” перекрывает его плюсы в виде легкости протекания болезни, – Фаучи

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказал свое мнение в воскресном интервью телеканалу ABC.

В США новый штамм коронавируса уже стал доминирующим и привел к всплеску заболеваемости.



Об этом сообщает ABC News.

«Если у вас много, много, много людей с менее серьезным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект от снижения тяжести заболевания», – сказал Фаучи.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, «Омикрон» чрезвычайно заразен.

«Он превосходит даже самые заразные предыдущие варианты», – отметил эксперт.

Фаучи сослался на данные британских исследований, согласно которым по мере распространения штамма «Омикрон» выявляется меньший по сравнению с другими штаммами процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и меньшая потребность в кислороде.

Ситуацию в ЮАР эксперт счел непоказательной, так как там большинство населения переболело другими штаммами коронавируса. Соответственно, у инфицированных ранее сохранялся определенный уровень иммунной защиты.

Как писали Власти, в США штамм «Омикрон» уже стал доминирующим и привел к всплеску заболеваемости.

На прошлой неделе среднее число новых случаев в США достигало 150 тысяч в сутки, а по оценке Фаучи, оно еще может значительно вырасти.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, пандемия COVID-19, штамм омикрон