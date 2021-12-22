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Главная » Мир » Общество
08:21 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Высокая заразность “Омикрона” перекрывает его плюсы в виде легкости протекания болезни, – Фаучи

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказал свое мнение в воскресном интервью телеканалу ABC.

В США новый штамм коронавируса уже стал доминирующим и привел к всплеску заболеваемости.

Об этом сообщает ABC News.

«Если у вас много, много, много людей с менее серьезным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект от снижения тяжести заболевания», – сказал Фаучи.

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По его словам, «Омикрон» чрезвычайно заразен.

«Он превосходит даже самые заразные предыдущие варианты», – отметил эксперт.

Фаучи сослался на данные британских исследований, согласно которым по мере распространения штамма «Омикрон» выявляется меньший по сравнению с другими штаммами процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и меньшая потребность в кислороде.

Ситуацию в ЮАР эксперт счел непоказательной, так как там большинство населения переболело другими штаммами коронавируса. Соответственно, у инфицированных ранее сохранялся определенный уровень иммунной защиты.

Как писали Власти, в США штамм «Омикрон» уже стал доминирующим и привел к всплеску заболеваемости.

На прошлой неделе среднее число новых случаев в США достигало 150 тысяч в сутки, а по оценке Фаучи, оно еще может значительно вырасти.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, пандемия COVID-19, штамм омикрон
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