Возле берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: десятки погибших
Команды «Красного полумесяца» обнаружили 28 тел на пляжах, в 120 километрах к востоку от столицы Триполи.
Об этом сообщает AP.
Тела были доставлены в морг больницы Хомса, сообщил доктор Усама аль-Сакет, директор больницы. Он сказал, что их захоронение стало проблемой для местных властей, учитывая большое количество тел.
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Вероятно, люди утонули в результате кораблекрушение, произошедшего несколько дней назад.
Трое мигрантов были спасены, поиски других продолжаются.
По данным миграционного агентства ООН, в этом году около полутора тысяч нелегальных мигрантов утонули, пытаясь пересечь Средиземное море.
Ранее Власти писали, что у западного побережья Ливии были спасены более 90 нелегальных мигрантов. Выходцы из Эфиопии и Эритреи провели два дня в море на резиновой лодке