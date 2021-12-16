Возле берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: десятки погибших

Команды «Красного полумесяца» обнаружили 28 тел на пляжах, в 120 километрах к востоку от столицы Триполи.

Тела утонувших были выброшены на берег в западной Ливии.



Об этом сообщает AP.

Тела были доставлены в морг больницы Хомса, сообщил доктор Усама аль-Сакет, директор больницы. Он сказал, что их захоронение стало проблемой для местных властей, учитывая большое количество тел.

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Вероятно, люди утонули в результате кораблекрушение, произошедшего несколько дней назад.

Трое мигрантов были спасены, поиски других продолжаются.

По данным миграционного агентства ООН, в этом году около полутора тысяч нелегальных мигрантов утонули, пытаясь пересечь Средиземное море.

Ранее Власти писали, что у западного побережья Ливии были спасены более 90 нелегальных мигрантов. Выходцы из Эфиопии и Эритреи провели два дня в море на резиновой лодке

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Ливия, нелегальные мигранты