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09:57 27 Декабря 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Вице-президент США пригрозила России невиданными санкциями в случае вторжения в Украину

Камала Харрис в интервью еженедельной программе новостей телеканала CBS «Face the Nation» сообщила о «невиданных санкциях» против России.

Вице-президент США Камала Харрис.

Об этом передает CBS News.

«Мы понимаем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины, что мы должны выступить,  и мы выступаем, за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками, и мы четко заявили, что готовы ввести  невиданные ранее санкции», – сказала вице-президент США.

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На вопрос, могут ли эти санкции затронуть лично Владимира Путина, Харрис ответила: «Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы разъясняем это ему и ведем прямые переговоры».

Россия сконцентрировала 100-тысячную военную группировку вблизи границ Украины, отмечает агентство.

Как писали Власти, в США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента Путина от вторжения в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, санкции, США, Камала Харрис
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