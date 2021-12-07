Вице-президент США пригрозила России невиданными санкциями в случае вторжения в Украину
Камала Харрис в интервью еженедельной программе новостей телеканала CBS «Face the Nation» сообщила о «невиданных санкциях» против России.
Об этом передает CBS News.
«Мы понимаем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины, что мы должны выступить, и мы выступаем, за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками, и мы четко заявили, что готовы ввести невиданные ранее санкции», – сказала вице-президент США.
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На вопрос, могут ли эти санкции затронуть лично Владимира Путина, Харрис ответила: «Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы разъясняем это ему и ведем прямые переговоры».
Россия сконцентрировала 100-тысячную военную группировку вблизи границ Украины, отмечает агентство.
Как писали Власти, в США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента Путина от вторжения в Украину.