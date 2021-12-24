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Главная » Украина » Общество
09:32 27 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Вирус ушел на каникулы: в Украине за сутки менее 2 тысяч заболевших COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 27 декабря выявлено 1864 новых случаев COVID-19, умерло 133 пациента.

В Украине значительный спад заболеваемости COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших  138 детей и 12 медработников.

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Лидерами по количеству новых заболеваний стали Киев – 256 случаев, Черкасская – 135 случаев, Житомирская – 132 и Киевская – 131.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 256;

  • Винницкая область – 54;

  • Волынская область – 91;

  • Днепропетровская область – 55;

  • Донецкая область – 119;

  • Житомирская область – 132;

  • Закарпатская область – 62;

  • Запорожская область – 59;

  • Ивано-Франковская область – 67;

  • Киевская область – 131;

  • Кировоградская область – 57;

  • Луганская область – 1;

  • Львовская область – 56;

  • Николаевская область – 42;

  • Одесская область – 83;

  • Полтавская область – 39;

  • Ривненская область – 50;

  • Сумская область – 38;

  • Тернопольская область – 91;

  • Харьковская область – 64;

  • Херсонская область – 24;

  • Хмельницкая область – 39;

  • Черкасская область – 135;

  • Черновицкая область – 47;

  • Черниговская область – 72.

Как сообщали Власти, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что в Израиле начинается пятая волна пандемии, и призвал активизировать вакцинацию.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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