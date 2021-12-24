Вирус ушел на каникулы: в Украине за сутки менее 2 тысяч заболевших COVID-19
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 27 декабря выявлено 1864 новых случаев COVID-19, умерло 133 пациента.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 138 детей и 12 медработников.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Лидерами по количеству новых заболеваний стали Киев – 256 случаев, Черкасская – 135 случаев, Житомирская – 132 и Киевская – 131.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
-
Киев – 256;
-
Винницкая область – 54;
-
Волынская область – 91;
-
Днепропетровская область – 55;
-
Донецкая область – 119;
-
Житомирская область – 132;
-
Закарпатская область – 62;
-
Запорожская область – 59;
-
Ивано-Франковская область – 67;
-
Киевская область – 131;
-
Кировоградская область – 57;
-
Луганская область – 1;
-
Львовская область – 56;
-
Николаевская область – 42;
-
Одесская область – 83;
-
Полтавская область – 39;
-
Ривненская область – 50;
-
Сумская область – 38;
-
Тернопольская область – 91;
-
Харьковская область – 64;
-
Херсонская область – 24;
-
Хмельницкая область – 39;
-
Черкасская область – 135;
-
Черновицкая область – 47;
-
Черниговская область – 72.
Как сообщали Власти, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что в Израиле начинается пятая волна пандемии, и призвал активизировать вакцинацию.