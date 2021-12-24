Вирус ушел на каникулы: в Украине за сутки менее 2 тысяч заболевших COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 27 декабря выявлено 1864 новых случаев COVID-19, умерло 133 пациента.

В Украине значительный спад заболеваемости COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 138 детей и 12 медработников.

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Лидерами по количеству новых заболеваний стали Киев – 256 случаев, Черкасская – 135 случаев, Житомирская – 132 и Киевская – 131.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 256;

Винницкая область – 54;

Волынская область – 91;

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131;

Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ривненская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.

Как сообщали Власти, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что в Израиле начинается пятая волна пандемии, и призвал активизировать вакцинацию.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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