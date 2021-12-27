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Главная » Мир » Спорт
11:44 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Советы начинающим беттерам: как зарабатывать на ставках на хоккей

Для Украины объемы букмекерских ставок гораздо ниже по сравнению с другими направлениями.

Для Украины объемы букмекерских ставок гораздо ниже по сравнению с другими направлениями. Крупные ставки на хоккей Украина принимают преимущественно в крупных конторах. Это объясняется высокой конкуренцией с пари на более популярные виды спорта. В большинстве случаев мелким букмекерам такие ставки просто невыгодны.

Ставки на хоккей: инструкция для начинающих и опытных беттеров

В отличие от других букмекеров Париматч обладает бесспорными преимуществами, что позволяет принимать ставки на хоккей, устанавливать оптимальные коэффициенты и маржу. Делать ставки на этот вид спорта просто и выгодно. Достаточно знать особенности и тонкости игры, уметь анализировать информацию, чтобы разработать правильную стратегию и заработать по-настоящему крупную сумму денег.

Преимущества хоккейных ставок

Для этого вида спорта характерны особенности, определяющие неоспоримые плюсы ставок на него. Они включают:

  • регулярное проведение игр;
  • оптимальные коэффициенты;
  • возможность делать ставки в течение всего года;
  • большое количество камбэков;
  • частые трансляции в режиме Live;
  • огромная вариативность исхода матчей;
  • разнообразие видов ставок.

В хоккее ситуация на льду изменяется как картинки в калейдоскопе. Для него характерны сенсации и неожиданные камбэки. Казалось бы, терпящая абсолютное поражение команда внезапно забивает шайбу и выходит в лидеры. За эту особенность многие букмекеры недолюбливают хоккей, однако для азартных беттеров он предоставляет большие возможности в аспекте заработка.

Хоккейные матчи проходят несколько раз в течение одной недели, причем проводятся как домашние, так и выездные игры. В связи с этим делать ставки можно практически весь год. Кроме того, такое количество соревнований обеспечивает большие объемы информации для последующей аналитики.

На что делать ставку

В хоккее, как и прочих направлениях, можно делать ставки на:

  • исход:
  • точный счет;
  • фору;
  • тотал;
  • овертайм;
  • индивидуальные и командные результаты.

Помимо этого, букмекер может предложить комбинированные пари на точный счет, время и количество голов, а также множество других вариантов.

Ставки на хоккей в Украине –­ простой заработок для беттеров всех категорий

Зная тонкости хоккея, на нем можно неплохо и безопасно заработать. В основном, ставки на хоккей Украина принимает в крупных букмекерских компаниях, имеющих лицензию.

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