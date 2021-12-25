В Китае внедряют цифровых прокуроров с искусственным интеллектом
Китайские ученые разработали искусственный интеллект, который может выполнять функции прокурора и предъявлять обвинения человеку с точностью 97% на основе описания его дела.
Об этом сообщило South China Morning Post. Технологию создали в лаборатории Китайской академии наук.
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Предполагается, что “цифровой прокурор” поможет снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволяя им сосредоточиться на более сложных делах.
Новую технологию уже применяют в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае. Искусственный интеллект может предъявлять обвинения по наиболее распространенным преступлениям. В их числе мошенничество с кредитными карточками, азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнению служебных обязанностей, кража, мошенничество и другие.
Как сообщается, искусственный интеллект был обучен на тысячах кейсов за период с 2015 по 2020 год.
В дальнейшем цифровой прокурор сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям.
Некоторые настоящие прокуроры настороженно относятся к новой технологии. Говорят, что их цифровой “коллега” может ошибиться в сложных делах. Кроме того, он обучен на случаях, которые уже происходили в прошлом, что делает искусственные интеллект ненадежным для новых случаев в постоянно меняющейся социальной среде.
Как сообщали Власти, в Китае с помощью искусственного интеллекта разработали электромагнитное супер-оружие.