В Китае внедряют цифровых прокуроров с искусственным интеллектом

Китайские ученые разработали искусственный интеллект, который может выполнять функции прокурора и предъявлять обвинения человеку с точностью 97% на основе описания его дела.

ИИ обучен на тысячах дел за период 5 лет



Об этом сообщило South China Morning Post. Технологию создали в лаборатории Китайской академии наук.

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Предполагается, что “цифровой прокурор” поможет снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволяя им сосредоточиться на более сложных делах.

Новую технологию уже применяют в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае. Искусственный интеллект может предъявлять обвинения по наиболее распространенным преступлениям. В их числе мошенничество с кредитными карточками, азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнению служебных обязанностей, кража, мошенничество и другие.

Как сообщается, искусственный интеллект был обучен на тысячах кейсов за период с 2015 по 2020 год.

В дальнейшем цифровой прокурор сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям.

Некоторые настоящие прокуроры настороженно относятся к новой технологии. Говорят, что их цифровой “коллега” может ошибиться в сложных делах. Кроме того, он обучен на случаях, которые уже происходили в прошлом, что делает искусственные интеллект ненадежным для новых случаев в постоянно меняющейся социальной среде.

Как сообщали Власти, в Китае с помощью искусственного интеллекта разработали электромагнитное супер-оружие.

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Тэги: Китай, искусственный интеллект