На Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей: один погиб на месте

В Закарпатской области водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей, которые стояли на тротуаре.

Задержанный виновник ДТП



Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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В селе Серное Береговского района Закарпатской области произошло смертельное ДТП – пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил двух детей.

Один из детей – 9-летний мальчик погиб на месте происшествия, прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть. Другой 8-летний ребенок госпитализирован с закрытым переломом тазобедренного сустава.

Согласно предварительному расследованию, виновник аварии, 34-летний водитель «Audi», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и заехал на тротуар, где в тот момент находились двое детей.

После наезда на пешеходов водитель не остановился и проехал еще 300 метров, после чего врезался в ограждение.

Виновник смертельного ДТП уже задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как раньше сообщали Власти, в результате серьезного ДТП во Львовской области погибла 12-летняя девочка.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, дети, жертвы, закарпатская область