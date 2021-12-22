Лавров назвал дату переговоров с США и озвучил опасения Путина

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, но в Кремле опасаются, что Россию попытаются обмануть.

По словам Лаврова, Россию попытаются заболтать и обмануть



Как сообщило Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Запад якобы может попытаться заболтать переговоры и обмануть Россию.

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«Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий”, – сообщил Лавров.

Он уточнил, что Москва не ставит никаких ультиматумов.

“Мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет», – заявил министр.

Также он сообщил, что США является главным переговорщиком для России.

“И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул», – сказал Лавров.

Он напомнил, что НАТО предложил «устами Столтенберга», но «ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО».

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности будут идти с участием высокопоставленных военных.

Ранее Власти сообщали:

Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Белый дом отреагировал на предложения Кремля по безопасности и сферам влияния. Он уточнил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.

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Тэги: Россия, НАТО, США, Сергей Лавров