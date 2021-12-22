Лавров назвал дату переговоров с США и озвучил опасения Путина
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, но в Кремле опасаются, что Россию попытаются обмануть.
Как сообщило Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Запад якобы может попытаться заболтать переговоры и обмануть Россию.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий”, – сообщил Лавров.
Он уточнил, что Москва не ставит никаких ультиматумов.
“Мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет», – заявил министр.
Также он сообщил, что США является главным переговорщиком для России.
“И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул», – сказал Лавров.
Он напомнил, что НАТО предложил «устами Столтенберга», но «ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО».
Кроме того, глава МИД РФ заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности будут идти с участием высокопоставленных военных.
Ранее Власти сообщали:
-
Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.
-
Белый дом отреагировал на предложения Кремля по безопасности и сферам влияния. Он уточнил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.
-
Кремль заявил, что не видит необходимости привлекать к переговорам о гарантиях безопасности другие страны, кроме США.
-
В российском МИД заявили, что у Запада есть только два пути: или принять предложения РФ или “иметь дело с военно-технической альтернативой”.
-
В США заявили, что двусторонние переговоры с Россией по поводу наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе.
-
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в самом начале 2022 года.