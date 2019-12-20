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Главная » Украина » Общество
19:25 27 Декабря 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Как бесплатно сделать КТ или МРТ: в Нацслужбе здоровья объяснили

В Украине можно будет бесплатно сделать компьютерные томографию и магнитно-резонансную томографию.

Чтобы получить направление на обследование, нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу, который выпишет его в случае необходимости

Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.

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Так, по ее словам, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография теперь также входит в программу медицинских гарантий государства.

Чтобы получить направление на обследование, нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу, который выпишет его в случае необходимости.

«Например, если невролог считает, что вам нужно МРТ, то не нужно вас направлять обратно к семейному врачу, он может выписать вам само направление, и вы с этим направлением пойдете и получите свою услугу», — сообщила Лилия Гудзь.

Как раньше сообщали Власти, хирургия одного дня: в Украине ввели новый бесплатный пакет медуслуг.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: мрт, кт, обследование, мадицина
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