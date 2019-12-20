Как бесплатно сделать КТ или МРТ: в Нацслужбе здоровья объяснили
В Украине можно будет бесплатно сделать компьютерные томографию и магнитно-резонансную томографию.
Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Так, по ее словам, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография теперь также входит в программу медицинских гарантий государства.
Чтобы получить направление на обследование, нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу, который выпишет его в случае необходимости.
«Например, если невролог считает, что вам нужно МРТ, то не нужно вас направлять обратно к семейному врачу, он может выписать вам само направление, и вы с этим направлением пойдете и получите свою услугу», — сообщила Лилия Гудзь.
Как раньше сообщали Власти, хирургия одного дня: в Украине ввели новый бесплатный пакет медуслуг.