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14:38 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На энергоэффективность мы потратим 300 млрд за 10 лет, – Николай Тищенко

Мы занимаемся энергоэффективностью потому, что нам нужно улучшать жизнь украинцев

Мы занимаемся энергоэффективностью потому, что нам нужно улучшать жизнь украинцев. Такое мнение в интервью изданию Новости Украины – From.UA высказал заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Николай Тищенко. Парламентарий рассказал, что с целью повышения энергоэффективности создано межфракционное объединение.

«Моя задача – обеспечить эффективную коммуникацию между парламентом, министерствами и местной властью. Например, осенью я был в Харькове, где мы объединили «Турбоатом» и «Электротяжмаш» в единое акционерное общество. Далее – провел встречу с представителями Кабмина относительно будущего этого АО. Мы постоянно на связи с местной властью», рассказал политик. По словам Николая Тищенко, на энергоэффектиность государство планирует потратить 300 миллиардов гривен. «Это огромные деньги. В этом году уже на энергоэффективность уйдет 20 миллиардов, а 2,6 миллиарда через Минрегионстрой».

На вопрос журналиста о том, насколько рационально тратить такие средства на этот проект, Тищенко ответил вопросом: «А вам нравится получать такие коммунальные платежки?». «Если мы не будем терять тепло, мы будем его меньше потреблять, – пояснил нардеп. – Соответственно, уменьшатся цены на услуги… В Киеве есть котельная 1920 года. И никто ее не собирался модернизировать. Вот с нее и надо было начинать декоммунизацию, а не таблички менять. Это тоже правильная затея, но важны приоритеты. Вначале модернизация советской инфраструктуры, а потом переименования и прочее». Николай Тищенко обратил внимание на то, что от 50% до 70% тепла уходит в воздух, и местные власти того же Киева не занимаются энергоэффективностью.

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