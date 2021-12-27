«HELLO, WORLD!»: в первые в мире парализованный мужчина написал твит силой мысли

В этом ему помог вживленный в мозг чип.

Австралийская компания Synchron, производящая интерфейс мозга и компьютера (BCI), позволила 62-летнему мужчине с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) превратить свои мысли прямо в твиты – с помощью устройства, имплантированного в его мозг, сообщает Futurism.

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Компания утверждает, что это впервые кто-то смог писать сообщения в социальных сетях напрямую через BCI. И это стало символически важным моментом для технологии, которая может открыть дверь для парализованных людей, чтобы они могли оставаться на связи с миром.

«Привет мир!» – написал в Твиттере Филип О’Киф, страдающий прогрессирующим параличом, вызванным этим заболеванием, из аккаунта генерального директора Synchron Томаса Оксли. «Короткий твит. Монументальный прогресс».

«Я надеюсь, что я прокладываю путь для людей, чтобы они могли твитить через мысли», – добавил он в последующем сообщении.

hello, world! Short tweet. Monumental progress. — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

БАС, также известный как болезнь Лу Герига, привел к тому, что 62-летний О’Киф потерял большую часть двигательной функции и лишил его возможности работать. В апреле 2020 года он получил Stentrode BCI, небольшой набор электродов на нейроинтерфейсе Stentrode BCI, имплантированный в мозг через яремную вену. «Когда я впервые услышал об этой технологии, я знал, сколько независимости она может вернуть мне, – говорится в заявлении О’Киф.

«Система потрясающая, это как научиться ездить на велосипеде – это требует практики, но когда вы катаетесь, это становится естественным». «Теперь я просто думаю о том, где на компьютере я хочу щелкнуть, и я могу писать по электронной почте, в банк, делать покупки, а теперь отправлять сообщения миру через Twitter», – добавил он.

В июле 2021 года нейротех-стартап получил одобрение регулирующих органов от FDA для начала тестирования устройства на добровольцах.

«Эти веселые праздничные твиты на самом деле являются важным моментом для имплантируемых компьютерных интерфейсов мозга», – говорится в заявлении Оксли. «Они подчеркивают связь, надежду и свободу, которые BCI дают таким людям, как Фил, у которых так много функциональной независимости отняли из-за изнурительного паралича».

Ранее Власти писали, что ученые создали чип, который имитирует работу человеческого мозга.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: сила мысли, имплант в мозгу, чип в голове