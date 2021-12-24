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18:00 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украину накроет непогода: полиция предупредила об опасности

На территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Правоохранители просят по возможности не планировать поездки на автомобилях

Об этом сообщает патрульная полиция Украины в Facebook.

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий практически на всей территории Украины.

Так, до конца суток 27 декабря значительные осадки в виде снега ожидаются в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Ночью, 28 декабря непогода ожидается в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем снег придет и в центральные области. Количество осадков ожидается на уровне 10-20 см.

Во всех областях кроме западных и северных, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Практически на всех дорогах страны ожидается гололедица.

В полиции предупреждают, что непогода может привести к перебоям в электроэнергии и нарушении дорожного сообщения между некоторыми населенными пунктами, а также на их улицах.

Правоохранители просят по возможности не планировать поездки на автомобилях, а если их отменить нельзя, то:

  • соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;
  • во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;
  • заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;
  • пристегивайте ремни безопасности и пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Как раньше сообщали Власти, Николаев накрыл мощный снегопад: на дорогах пробки и аварии.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: полиция, снегопад, непогода
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