Украину накроет непогода: полиция предупредила об опасности
На территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает патрульная полиция Украины в Facebook.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий практически на всей территории Украины.
Так, до конца суток 27 декабря значительные осадки в виде снега ожидаются в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Ночью, 28 декабря непогода ожидается в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем снег придет и в центральные области. Количество осадков ожидается на уровне 10-20 см.
Во всех областях кроме западных и северных, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Практически на всех дорогах страны ожидается гололедица.
В полиции предупреждают, что непогода может привести к перебоям в электроэнергии и нарушении дорожного сообщения между некоторыми населенными пунктами, а также на их улицах.
Правоохранители просят по возможности не планировать поездки на автомобилях, а если их отменить нельзя, то:
- соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;
- во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;
- заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;
- пристегивайте ремни безопасности и пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
Как раньше сообщали Власти, Николаев накрыл мощный снегопад: на дорогах пробки и аварии.