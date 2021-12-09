Закрыть окна и не прикасаться к поверхностям: в китайском Сиане начали тотальную дезинфекцию всего города

В многомиллионном городе Сиань на западе Китая, полностью закрытом на карантин, с вечера воскресенья, 26 декабря, начали широкомасштабные мероприятия по дезинфекции, чтобы противостоять резкому всплеску COVID-19.

Власти распыляют дезинфицирующие средства по всему городу



Об этом сообщило Bloomberg. На прошлой неделе власти полностью заблокировали Сиань из-за опасений, что вирус распространится в другие регионы страны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Власти распыляют дезинфицирующие средства по всему городу и просят жителей закрыть окна и не прикасаться к архитектурным поверхностям и растительности на улицах.

Кроме того, на дорогах запрещено движение частных автомобилей.

На такие жесткие меры пришлось пойти после всплеска суточной заболеваемости до 150 новых случаев в воскресенье и понедельник.

В понедельник, 27 декабря, в Китае было зарегистрировано в общей сложности 162 случаев заражения коронавирусом внутри страны, из которых 150 – из Сиани, что является самым высоким показателем ежедневной заболеваемости с 22 января.

Как сообщали Власти, в Китае на карантин из-за COVID-19 закрыли многомиллионный город.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Китай, covid-19