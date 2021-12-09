НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
21:19 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Закрыть окна и не прикасаться к поверхностям: в китайском Сиане начали тотальную дезинфекцию всего города

В многомиллионном городе Сиань на западе Китая, полностью закрытом на карантин, с вечера воскресенья, 26 декабря, начали широкомасштабные мероприятия по дезинфекции, чтобы противостоять резкому всплеску COVID-19.

Власти распыляют дезинфицирующие средства по всему городу

Об этом сообщило Bloomberg. На прошлой неделе власти полностью заблокировали Сиань из-за опасений, что вирус распространится в другие регионы страны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Власти распыляют дезинфицирующие средства по всему городу и просят жителей закрыть окна и не прикасаться к архитектурным поверхностям и растительности на улицах.

Кроме того, на дорогах запрещено движение частных автомобилей.

На такие жесткие меры пришлось пойти после всплеска суточной заболеваемости до 150 новых случаев в воскресенье и понедельник.

В понедельник, 27 декабря, в Китае было зарегистрировано в общей сложности 162 случаев заражения коронавирусом внутри страны, из которых 150 – из Сиани, что является самым высоким показателем ежедневной заболеваемости с 22 января.

Как сообщали Власти, в Китае на карантин из-за COVID-19 закрыли многомиллионный город.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Китай, covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.12.2021 10:59
Китай одобрил первое лекарство от COVID-19 с высокой эффективностью
ТОР
15.11.2021 15:36
В Китае – новая масштабная вспышка COVID-19
ТОР
14.11.2021 20:32
В КНР изобрели COVID-вакцину в виде аэрозоля
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2

15:17 Украина

Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

07:42 Украина

Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины

07:07 Украина

Помощница замминистра образования с полуголой грудью на встрече с мэром Львова спровоцировала скандал

00:30 Украина

NASA более часа корректировало запущенный в космос телескоп Уэбба: что произошло

18:27 Мир

Путин пригрозил западу за отказ по гарантиям безопасности

15:00 Мир

NASA отправило в космос самый большой телескоп

10:25 Мир

Рыба с руками опять появилась у берегов Тасмании

22:56 0

Новости | NetGameSlots.com