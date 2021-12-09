Закрыть окна и не прикасаться к поверхностям: в китайском Сиане начали тотальную дезинфекцию всего города
В многомиллионном городе Сиань на западе Китая, полностью закрытом на карантин, с вечера воскресенья, 26 декабря, начали широкомасштабные мероприятия по дезинфекции, чтобы противостоять резкому всплеску COVID-19.
Об этом сообщило Bloomberg. На прошлой неделе власти полностью заблокировали Сиань из-за опасений, что вирус распространится в другие регионы страны.
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Власти распыляют дезинфицирующие средства по всему городу и просят жителей закрыть окна и не прикасаться к архитектурным поверхностям и растительности на улицах.
Кроме того, на дорогах запрещено движение частных автомобилей.
На такие жесткие меры пришлось пойти после всплеска суточной заболеваемости до 150 новых случаев в воскресенье и понедельник.
В понедельник, 27 декабря, в Китае было зарегистрировано в общей сложности 162 случаев заражения коронавирусом внутри страны, из которых 150 – из Сиани, что является самым высоким показателем ежедневной заболеваемости с 22 января.
Как сообщали Власти, в Китае на карантин из-за COVID-19 закрыли многомиллионный город.