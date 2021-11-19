Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

В Луганской области возвели 100-километрове заграждение недалеко от оккупированных территорий.

Забор находится в 200 километрах от линии разграничения



Об этом сообщает «Суспільне».

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Недалеко от сел Харовщина и Россыпное Троицкой объединенной территориальной общины Луганской области украинская армия возвела 100-километровый забор с колючей проволокой. Вдоль забора также установлены 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

Забор находится в 200 километрах от линии разграничения с оккупированными территориям Луганской области.

Кроме забора, выкопан противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса. Все это поможет не только оперативно отслеживать и задерживать нарушителей границ, но и выиграть время в случае наступления вражеских войск.

«Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит очередные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения вооруженных сил Украины», — рассказала спикер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заверяет, что личного состава вооруженных сил и техники хватит, чтобы предотвратить вторжение РФ в Луганской области.

«Ветеранов АТО на сегодняшний день ориентировочно 400 тысяч человек. Пусть часть, буквально 30% пойдет снова защищать родину. Также мы проводим собрание терробороны, и если нужно будет, они будут выполнять определенные задачи, которые мы им будем ставить, не буду говорить какие, но тренировки проходят, люди четко понимают, что они должны делать», – рассказал Гайдай.

Также глава Луганской ОГА сообщил о том, что до конца 2021 года будет обнародован план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления России.

Как раньше сообщали Власти, в Польше хотят построить защитную стену и на границе с Украиной.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: забор, Луганская область