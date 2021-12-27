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22:10 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Бангкоке официально отменили празднование Нового года

В столице Таиланда из-за пандемии COVID-19 решили отменить все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года.

Участникам праздничных мероприятий придется соблюдать карантинные ограничения.

Об этом сообщается в Twitter правительства страны.

«Столичная администрация Бангкока и соответствующие государственные учреждения с сожалением сообщают об отмене новогодних праздничных мероприятий, организованных в 50 районах, в частности, церемонии молитвы и песнопения», – говорится в сообщении.

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Частным организациям по-прежнему разрешено проводить праздничные мероприятия, но лишь при условии соблюдения ряда ограничений. Участники таких мероприятий должны иметь отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа.

Накануне в Таиланде выявили 2437 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались, сообщает The Bangkok Post.

Ранее Власти писали, что Таиланд вводит обязательный карантин для туристов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Таиланд, Новый год, пандемия COVID-19
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