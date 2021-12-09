В Швейцарии разрешили менять пол с 16 лет: операцию делать не обязательно

С 1 января жители Швейцарии смогут менять пол без медицинского диагноза и бюрократических проволочек, всего лишь подав соответствующее заявление.

Швейцария выходит в лидеры европейского движения за гендерную самоидентификацию.



Это выводит страну «в авангард европейского движения за гендерную самоидентификацию», отмечает Reuters.

По новым правилам, любой гражданин Швейцарии в возрасте от 16 лет и старше, не находящийся под опекой, сможет изменить свой пол и юридическое имя в документах, подав заявление орган регистрации.

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Для смены пола проходить медицинское обследование теперь не нужно будет.

Тем, кто младше 16 лет, для смены пола необходимо будет согласие родителей или опекуна.

До этого в Швейцарии действовали более жесткие правила и требовалось медицинское подтверждение гендерной идентичности человека.

Как писали Власти, в этом году швейцарцы проголосовали на референдуме за легализацию однополых браков.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Швейцария, смена пола, трансгендеры