НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
23:27 27 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Швейцарии разрешили менять пол с 16 лет: операцию делать не обязательно

С 1 января жители Швейцарии смогут менять пол без медицинского диагноза и бюрократических проволочек, всего лишь подав соответствующее заявление.

Швейцария выходит в лидеры европейского движения за гендерную самоидентификацию.

Это выводит страну «в авангард европейского движения за гендерную самоидентификацию», отмечает Reuters.

По новым правилам, любой гражданин Швейцарии в возрасте от 16 лет и старше, не находящийся под опекой, сможет изменить свой пол и юридическое имя в документах, подав заявление орган регистрации.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Для смены пола проходить медицинское обследование теперь не нужно будет.

Тем, кто младше 16 лет, для смены пола необходимо будет согласие родителей или опекуна.

До этого в Швейцарии действовали более жесткие правила и требовалось  медицинское подтверждение гендерной идентичности человека.

Как писали Власти, в этом году швейцарцы проголосовали на референдуме за легализацию однополых браков.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Швейцария, смена пола, трансгендеры
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.12.2021 09:41
В Швейцарии избрали президента на 2022 год
ТОР
07.12.2021 00:59
Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии
ТОР
29.11.2021 09:28
Жители Швейцарии поддержали на референдумы COVID-сертификаты для посещения общественных мест
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Бангкоке официально отменили празднование Нового года

22:10 Мир

Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2

15:17 Украина

Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

07:42 Украина

Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины

07:07 Украина

Помощница замминистра образования с полуголой грудью на встрече с мэром Львова спровоцировала скандал

00:30 Украина

NASA более часа корректировало запущенный в космос телескоп Уэбба: что произошло

18:27 Мир

Путин пригрозил западу за отказ по гарантиям безопасности

15:00 Мир

NASA отправило в космос самый большой телескоп

10:25 Мир

Новости | NetGameSlots.com