НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
00:30 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине осталась бесплатная стоматологическая помощь: кто может ее получить

Стоматологическая помощь в Украине остается бесплатной, однако только в определенных случаях.

Для взрослых стоматология будет бесплатной только в отдельных случаях

Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Украине плановая стоматологическая помощь останется бесплатной для детей. Все расходы на себя возьмет государство.

Для взрослых стоматология будет бесплатной только в отдельных случаях, а именно в тех, когда проблема может угрожать здоровью или жизни.

К таким случаям относится отек, нарыв или острая боль в зубе. В таких случаях взрослый пациент может обратиться в государственную стоматологию, и его вылечат бесплатно.

Однако к таким случаям не относится лечение кариеса и прочие подобные зубные заболевания.

Как раньше сообщали Власти, в Украине можно будет бесплатно сделать компьютерные томографию и магнитно-резонансную томографию.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: медицина, стоматология
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.12.2021 17:35
Хирургия одного дня: в Украине ввели новый бесплатный пакет медуслуг
ТОР
29.10.2021 20:16
Полгода колол пациентам в вены воздух: в США судили медбрата-маньяка
ТОР
05.10.2021 00:50
Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Бангкоке официально отменили празднование Нового года

22:10 Мир

Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2

15:17 Украина

Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

07:42 Украина

Под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины

07:07 Украина

Помощница замминистра образования с полуголой грудью на встрече с мэром Львова спровоцировала скандал

00:30 Украина

NASA более часа корректировало запущенный в космос телескоп Уэбба: что произошло

18:27 Мир

Путин пригрозил западу за отказ по гарантиям безопасности

15:00 Мир

NASA отправило в космос самый большой телескоп

10:25 Мир

Новости | NetGameSlots.com