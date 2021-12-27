В Украине осталась бесплатная стоматологическая помощь: кто может ее получить

Стоматологическая помощь в Украине остается бесплатной, однако только в определенных случаях.

Для взрослых стоматология будет бесплатной только в отдельных случаях



Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.

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В Украине плановая стоматологическая помощь останется бесплатной для детей. Все расходы на себя возьмет государство.

Для взрослых стоматология будет бесплатной только в отдельных случаях, а именно в тех, когда проблема может угрожать здоровью или жизни.

К таким случаям относится отек, нарыв или острая боль в зубе. В таких случаях взрослый пациент может обратиться в государственную стоматологию, и его вылечат бесплатно.

Однако к таким случаям не относится лечение кариеса и прочие подобные зубные заболевания.

Как раньше сообщали Власти, в Украине можно будет бесплатно сделать компьютерные томографию и магнитно-резонансную томографию.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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