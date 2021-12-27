В Украине осталась бесплатная стоматологическая помощь: кто может ее получить
Стоматологическая помощь в Украине остается бесплатной, однако только в определенных случаях.
Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь в эфире телеканала «Украина 24″.
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В Украине плановая стоматологическая помощь останется бесплатной для детей. Все расходы на себя возьмет государство.
Для взрослых стоматология будет бесплатной только в отдельных случаях, а именно в тех, когда проблема может угрожать здоровью или жизни.
К таким случаям относится отек, нарыв или острая боль в зубе. В таких случаях взрослый пациент может обратиться в государственную стоматологию, и его вылечат бесплатно.
Однако к таким случаям не относится лечение кариеса и прочие подобные зубные заболевания.
Как раньше сообщали Власти, в Украине можно будет бесплатно сделать компьютерные томографию и магнитно-резонансную томографию.