В США назвали дату переговоров с Путиным

США и России проведут переговоры, одной из ключевых тем которых будет ситуация вокруг Украины.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин на последней встрече в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года.



Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Переговоры США и России по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января.

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«Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и области, в которых мы будем расходиться во мнениях. В этом суть дипломатии», – сказал представитель Белого дома.

По его словам, решения, касающиеся Украины, без ее участия приниматься не будут.

На 12 января намечены переговоры России и НАТО, на 13 января – переговоры представителей России и ОБСЕ.

Ранее Власти писали, что двусторонние переговоры с Россией по поводу наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе.

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Тэги: Украина, Россия, США, переговоры