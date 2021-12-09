Байден подписал оборонный бюджет США с $300 млн для Украины

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом 768,2 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

National Defense Authorization Act (NDAA) предполагает выделение оборонной помощи для Украины в 2022 году на 300 млн долларов.

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Кроме того, из бюджета США будут израсходованы 4 млрд долларов на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие российской агрессии, а также 150 млн долларов на сотрудничество в сфере безопасности со странами Балтии.

Среди других положений NDAA – ограничение сотрудничества между США и Россией в военной сфере.

Однако в законе нет ничего о санкциях против «Северного потока 2».

Ранее Власти писали, что США отправили Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год.

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Тэги: США, бюджет, военная помощь