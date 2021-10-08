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09:54 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Спутники Маска чуть не сбили китайскую космическую станцию

Китай пожаловался в ООН из-за спутников Starlink, которые отправила в космос компания Илона Маска SpaceX.

Китай пожаловался, что его космическая станция вынуждена была уклоняться от спутников Илона Маска.

Об этом сообщает The Guardian.

В отчете, представленном Комитету ООН по использованию космического пространства, Китай заявил, что его космическая станция принимала меры по «предотвращению столкновений» со спутниками Starlink дважды в этом году – в июле и октябре.

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В Пекине попросили напомнить всем государствам-участникам Договора о космосе, что они должны нести международную ответственность за деятельность правительственных и не правительственных организаций в космосе.

Вокруг Земли сейчас вращается около 30 тысяч спутников, в том числе около 1900 спутников Starlink, для обслуживания широкополосной сети передачи данных.

Ранее Власти писали, что SpaceX запустила ракету с рекордным количеством спутников.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, спутники, Илон Маск, космическая станция
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