Спутники Маска чуть не сбили китайскую космическую станцию
Китай пожаловался в ООН из-за спутников Starlink, которые отправила в космос компания Илона Маска SpaceX.
Об этом сообщает The Guardian.
В отчете, представленном Комитету ООН по использованию космического пространства, Китай заявил, что его космическая станция принимала меры по «предотвращению столкновений» со спутниками Starlink дважды в этом году – в июле и октябре.
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В Пекине попросили напомнить всем государствам-участникам Договора о космосе, что они должны нести международную ответственность за деятельность правительственных и не правительственных организаций в космосе.
Вокруг Земли сейчас вращается около 30 тысяч спутников, в том числе около 1900 спутников Starlink, для обслуживания широкополосной сети передачи данных.
Ранее Власти писали, что SpaceX запустила ракету с рекордным количеством спутников.