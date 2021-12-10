Во Львове три человека сгорели при пожаре дома
Во Львове в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
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«27 декабря в 21:33 в городе Львов в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 22:03 пожар ликвидирован на площади 20 кв. м», – сказано в сообщении.
К борьбе с огнем привлекалось 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
На месте работала оперативная группа ГУ ГСЧС во Львовской области.
Причины возгорания пока не известны.
Как сообщали Власти, в воскресенье, 26 декабря, возник пожар на территории пилорамы и склада древесины в с. Мартусовка Бориспольского района.