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Главная » Мир » Политика
11:12 28 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В России заявили о готовности использовать армию за пределами страны

Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

Россия не исключает вторжения в Украину

Об этом заявил агентству Интерфакс вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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«Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», – сказал Косачев.

По его мнению, нет никакого смысла в том, чтобы проводить «какую-то инициативную военную операцию против Украины», поскольку Россия “никогда ни на кого не нападала первой”.

Однако, по его словам, вокруг Донбасса нагнетается ситуация, а Украину якобы подталкивают к тому, чтобы попытаться “решить проблемы Юго-Востока военным путем».

По словам Косачева, одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.

Как сообщали Власти, американская разведка не исключает начало вторжения России в Украину со стороны Азовского моря.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия
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