В России заявили о готовности использовать армию за пределами страны
Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.
Об этом заявил агентству Интерфакс вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
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«Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», – сказал Косачев.
По его мнению, нет никакого смысла в том, чтобы проводить «какую-то инициативную военную операцию против Украины», поскольку Россия “никогда ни на кого не нападала первой”.
Однако, по его словам, вокруг Донбасса нагнетается ситуация, а Украину якобы подталкивают к тому, чтобы попытаться “решить проблемы Юго-Востока военным путем».
По словам Косачева, одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.
Как сообщали Власти, американская разведка не исключает начало вторжения России в Украину со стороны Азовского моря.