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Главная » Украина » Общество
11:29 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин уволил замминистра образования с сексуальной помощницей

Замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по собственному желанию после скандала со своей помощницей в экстравагантном наряде во время рабочей поездки.

Гарбарук - крайний слева - рядом со своей помощницей в мэрии Львова

Об этом сообщила в Telegram народный депутат Юлия Гришина.

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Напомним, помощница замминистра образования Кристина Тишкун, которая оделась на официальную встречу во львовскую мэрию в облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди и большим разрезом снизу, спровоцировала бурю негатива в СМИ.

Как сообщали Власти, в сети разгорелся скандал после публикаций фото офиицальной встречи мэра Львова Андрея Садового с замминистра образования Игорем Габаруком, на которой присутствовала помощница последнего Кристина Тишкун.

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