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Главная » Украина » Происшествия
12:05 28 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

На Прикарпатье легковушка влетела в микроавтобус: двое погибших

Утром 28 декабря в Коломыйском районе на Прикарпатье легковушка столкнулась с микроавтобусом, в результате чего два человека погибло и еще два пострадало.

ДТП произошло около 6 утра 28 декабря

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. Инцидент произошел около 06:00 на участке автодороги Н-10 сообщением «Стрый-Черновцы-Мамалыга», между населенными пунктами Снятин и Будилов.

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24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения, где не смог избежать столкновения со встречным автомобилем Mercedes-Benz Vito, которым управлял 34-летний житель Снятинской территориальной громады.

В результате ДТП водитель и пассажир Ford Mondeo погибли на месте происшествия.

Кроме того, в медучреждение госпитализирован водитель и пассажир Mercedes-Benz Vito.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи в рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Ford Mondeo

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Ford Mondeo

Как сообщали Власти, в Николаеве легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком, погибло два человека и еще один пострадал.

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Тэги: дтп
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