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12:45 28 Декабря 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Коронавирус может жить в теле человека 230 дней: где он прячется

Вирус SARS-COV-2 может за считанные дни распространиться из дыхательных путей к сердцу, мозгу и практически во все системы органов в теле человека, а также оставаться там в течение нескольких месяцев.

Коронавирус распространяется из дыхательных путей во все органы человека

7Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Национального института здравоохранения США.

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Они провели отбор проб и проанализировали ткани 44 человек, умерших в первый год пандемии. Эти данные считают наиболее полным анализом путей распространения вируса SARS-COV-2.

Группа обнаружила стойкую РНК SARS-CoV-2 во многих частях тела, включая области мозга, в течение 230 дней после появления симптомов.

«Наши результаты в целом показывают, что, хотя наибольшее бремя от SARS-CoV-2 ложится на дыхательные пути и легкие, вирус может распространяться на ранних этапах инфицирования по всему телу, в частности, по всему мозгу», — сказано в отчете.

В то же время склонность коронавируса инфицировать клетки вне дыхательных путей и легких оспаривается, и многочисленные исследования предоставляют доказательства за и против такой возможности.

Как сообщали Власти, ученые из России считают, что коронавирус влияет на организм человека способом подобным старению.

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Тэги: covid-19
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