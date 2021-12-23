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14:04 28 Декабря 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

В Крыму вода Черного моря стала желтой: что случилось

В оккупированном Россией Крыму Черное море желтый цвет.

Черное море стало желтым

Об этом в Telegram пишет российское издание Известия. Необычное явление было замечено на побережье Евпатории.

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По словам специалистов, во время шторма вода поднимает песок, и он долго не оседает, окрашивая воду в различные оттенки жёлтого.

Как сообщали Власти, на побережье Черного моря в Одессе наблюдали необычное природное явление – вода дымилась.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: черное море
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