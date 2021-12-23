В Крыму вода Черного моря стала желтой: что случилось

В оккупированном Россией Крыму Черное море желтый цвет.

Черное море стало желтым



Об этом в Telegram пишет российское издание Известия. Необычное явление было замечено на побережье Евпатории.

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По словам специалистов, во время шторма вода поднимает песок, и он долго не оседает, окрашивая воду в различные оттенки жёлтого.

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Как сообщали Власти, на побережье Черного моря в Одессе наблюдали необычное природное явление – вода дымилась.

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