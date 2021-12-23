Главная » Украина » Наука и Техника
14:04 28 Декабря 2021 29 Комментарии
В Крыму вода Черного моря стала желтой: что случилось
В оккупированном Россией Крыму Черное море желтый цвет.
Черное море стало желтым
Об этом в Telegram пишет российское издание Известия. Необычное явление было замечено на побережье Евпатории.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По словам специалистов, во время шторма вода поднимает песок, и он долго не оседает, окрашивая воду в различные оттенки жёлтого.
Как сообщали Власти, на побережье Черного моря в Одессе наблюдали необычное природное явление – вода дымилась.
Тэги: черное море
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление
23.12.2021 14:49
ТОРСША отправили в Черное море эскадренный миноносец с ракетами
25.11.2021 10:54