Названы симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую
В Министерстве здравоохранения назвали симптомы COVID-19, при которых необходимо вызвать скорую помощь.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
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«Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID-19″, – сказано в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что врач принимает решение о необходимости госпитализации уже после обследования.
При каких симптомах нужно вызывать скорую
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боль в грудной клетке;
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тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
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сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;
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нарушение сознания;
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другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
Как сообщали Власти, штамм коронавируса “Омикрон” имеет особенности, которые отличают его от предыдущих вариантов COVID-19, одна из которых – сонный паралич.