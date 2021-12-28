Названы симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую

В Министерстве здравоохранения назвали симптомы COVID-19, при которых необходимо вызвать скорую помощь.

Названы опасные симптомы COVID-19



Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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«Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID-19″, – сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что врач принимает решение о необходимости госпитализации уже после обследования.

При каких симптомах нужно вызывать скорую

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Как сообщали Власти, штамм коронавируса “Омикрон” имеет особенности, которые отличают его от предыдущих вариантов COVID-19, одна из которых – сонный паралич.

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Тэги: covid-19