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Главная » Украина » Общество
15:11 28 Декабря 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

В Украине начинают выдавать водительские удостоверения по-новому: что изменилось

В Украине 29 декабря вступают в силу определенные ограничения на управление автомобилем без соответствующей подготовки.

В правах будет указан тип трансмиссии во время обучения

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД. С завтрашнего дня водительские удостоверения в Украине начнут выдавать с новыми пометками и кодами.

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В частности, появится информация о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78″, который будет размещаться в графе 12.

Таким образом, если водитель учился ездить на «автомате», то управлять автомобилем на «механике» ему запрещается.

Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения водителя были выданы ранее.

В сервисном центре МВД также заявили, что новые нормы являются элементом международной транспортной политики, вкладом в улучшение безопасности на дорогах, облегчение свободного движения украинцев за рубежом.

«Такие нововведения – это еще один шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами», — сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, правоохранители разоблачили харьковского чиновника, который за деньги помогал всем желающим получить водительские удостоверения.

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Тэги: водительское удостоверение
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