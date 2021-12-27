Кремль начал подготовку к выборам Путина президентом в 2024 году

Кремль уже начал подготовку к президентским выборам в 2024 году с базовым сценарием выдвижения Владимира Путина.

Путин пойдет на пятый президентский срок



Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на свои источники.

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По их данным, предварительно выборы 2024 года Кремль начал обсуждать еще летом. Там решили, что избирательную кампанию нужно готовить заранее.

“Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов нет”, – сказал источник.

Отмечается, что обсуждалось, что главной задачей выборов президента РФ в 2024 году должно стать “обеспечение легитимности”.

Сам Владимир Путин публично говорил, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году. В последний раз он заявил об этом во время форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло летом 2020 года. Ключевой из них стала предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, позволяющая Владимиру Путину выдвигаться на новый срок.

Как сообщали Власти, Госдума РФ приняла закон, позволяющий Путину идти на пятый срок. Речь идет об очередном пакете изменений в законодательство для выполнения поправок в Конституцию, принятых летом прошлого года.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, Владимир Путин