В детсаду под Харьковом массово заболели дети
В Чугуевском районе Харьковской области зафиксировали массовое заболевание детей, имеющее инфекционный характер.
Об этом сообщила пресс-служба ГП «Харьковский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины».
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В сообщении отмечено, что с 24 по 28 декабря было зарегистрировано 5 случаев инфекционных заболеваний среди детей КУ „Новопокровское учреждение дошкольного образования (ясли-сад)“ Новопокровского поселкового совета Чугуевского района.
По состоянию на сегодня все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение.
Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота. Первичный диагноз у одного заболевшего гастроэнтероколит, у 4-х-гастроэнтероколит, также подозревают COVID-19.
Сейчас в Новопокровском детском саду проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщали Власти, ученые предупредили об опасном вирусе, который не боится антисептика.