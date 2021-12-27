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16:17 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В детсаду под Харьковом массово заболели дети

В Чугуевском районе Харьковской области зафиксировали массовое заболевание детей, имеющее инфекционный характер.

Инфекционное заболевание обнаружили у пяти детей

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Харьковский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины».

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В сообщении отмечено, что с 24 по 28 декабря было зарегистрировано 5 случаев инфекционных заболеваний среди детей КУ „Новопокровское учреждение дошкольного образования (ясли-сад)“ Новопокровского поселкового совета Чугуевского района.

По состоянию на сегодня все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение.

Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота. Первичный диагноз у одного заболевшего гастроэнтероколит, у 4-х-гастроэнтероколит, также подозревают COVID-19.

Сейчас в Новопокровском детском саду проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Власти, ученые предупредили об опасном вирусе, который не боится антисептика.

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Тэги: Харьков, дети
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