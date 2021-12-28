Ученые рассказали как не «подхватить» ковид в общественном транспорте

Автобусы, метро, поезда и самолеты – места плотного скопления людей, где все могут быть подвержены риску заражения вирусом.

Индивидуальные средства защиты не отменяются



Бессимптомная передача вируса в общественном транспорте – сложный процесс, который трудно проанализировать с помощью вычислений и экспериментов. Ученые из исследовательского центра IBM Research Europe представили вычислительное исследование с высоким разрешением для исследования динамики капель в режиме речевого выдоха или не научном языком – провели исследования и вычислили места в транспорте, где меньше шансов подхватить вирус. Специалисты учли показатели влажности, испарения, теплообмена динамики воздуха и капель, а также — воздействие вентиляционных систем.

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Распределение капель показало, что более высокие концентрации были менее распространены в центре области, где сидят пассажиры. Было отмечено продольное заражение между рядами, что является отрицательным аспектом для сдерживания риска заражения в данном ряду, но имеет преимущество, заключающееся в снижении концентрации инфекционных капель. Капли с сиденья у окна поднялись более вертикально и в меньшей степени проникли в пространство других пассажиров. Напротив, капли, выпущенные из среднего сиденья, больше загрязнили пространство пассажира в проходе, что указывает на то, что нисходящий поток от индивидуальной вентиляции может перемещаться вниз по каплям в область его дыхания. Капли, выпущенные из прохода, немедленно уносились системой вентиляции. Расстояние от капель до рта пассажиров показало, что большинство прошло на относительно безопасном расстоянии. Однако некоторые из них прошли на близком расстоянии порядка 1 см.

Итак, оказалось, меньше всего частиц вирусов вдыхают пассажиры у окна. Они же с меньшей вероятностью могут заразить окружающих, так как выдыхаемый ими воздух тут же подхватывается потоками и уносится из автобуса.

Почти не влияют на распространение вирусов и стоящие люди. Но их, как и друг друга, подвергают риску заражения пассажиры, сидящие у прохода. Выдыхаемые ими частицы вирусов без преград опускаются вниз и оседают на одежде и сумках окружающих.

Вспышка вируса в эпоху глобализации подчеркнула необходимость лучшего понимания стратегий вентиляции, а также необходимость определения оптимальных мер по смягчению последствий. Это особенно важно в условиях нынешней вспышки, но также побуждает к лучшему проектированию систем вентиляции и помещений после COVID-19.

Ранее Власти писали, что коронавирус может жить в теле человека 230 дней и где он прячется.

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Тэги: вирус в транспорте, риск заражения ковидом, стратегии вентиляции