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21:54 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

Считалось, что IQ Альберта Эйнштейна составляет 160 баллов. У Барнаби Суинберна – 162. Выходит, он умнее одного из величайших физиков всех времен?

После тестирования школьника приняли в сообщество людей с высоким коэффициентом интеллекта.

Об этом пишет Bristol Post.

Школьник из Бристоля обнаружил, что у него IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна, после сдачи теста Mensa, который он получил в качестве рождественского подарка.

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12-летний Барнаби набрал 162 балла, что является максимально возможным для детей младше 18 лет.

«Я знала, что он умный, но он решил, что хочет узнать себя получше», – рассказала мать школьника, объясняя, зачем ему понадобился тест.

Она добавила, что любимые предметы ее сына – математика и химия. Он мечтает стать программистом. А пока учится на университетских курсах и планирует поступить в Оксфорд.

Помимо теста Mensa, Барнаби попросил на Рождество криптовалюту.

«Он наблюдает за рынками», – отметила мать школьника.

Ранее Власти писали, что школьник из США, собравший дома термоядерный реактор, попал в книгу рекордов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: интеллект, Великобритания, IQ, Альберт Эйнштейн
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