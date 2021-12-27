12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта
Считалось, что IQ Альберта Эйнштейна составляет 160 баллов. У Барнаби Суинберна – 162. Выходит, он умнее одного из величайших физиков всех времен?
Об этом пишет Bristol Post.
Школьник из Бристоля обнаружил, что у него IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна, после сдачи теста Mensa, который он получил в качестве рождественского подарка.
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12-летний Барнаби набрал 162 балла, что является максимально возможным для детей младше 18 лет.
«Я знала, что он умный, но он решил, что хочет узнать себя получше», – рассказала мать школьника, объясняя, зачем ему понадобился тест.
Она добавила, что любимые предметы ее сына – математика и химия. Он мечтает стать программистом. А пока учится на университетских курсах и планирует поступить в Оксфорд.
Помимо теста Mensa, Барнаби попросил на Рождество криптовалюту.
«Он наблюдает за рынками», – отметила мать школьника.
Ранее Власти писали, что школьник из США, собравший дома термоядерный реактор, попал в книгу рекордов.