Из «красной» зоны выходят последние две области: названа дата

С 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покинут ее и перейдут сразу в “желтую”.

Из "красной" зоны выходят Запорожская и Волынская области



Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года «желтый» уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей» – написал министр.

Он также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на «желтом» уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Как сообщали Власти, в Кабмине заявили, что Волынская и Запорожская области скоро могут выйти из «красной» зоны адаптивного карантина.

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