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Главная » Мир » Общество
08:28 29 Декабря 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

США оставят авианосец в Средиземном море из-за российской угрозы Украине

Министр обороны Ллойд Остин приказал ударной группе ВМС США оставаться в районе Средиземного моря ввиду скопления российских войск у границы с Украиной.

США оставят в Средиземном море группу военных кораблей, включая авианосец USS Harry S. Truman.

Об этом сообщает AP.

Авианосец Harry S. Truman и пять сопровождающих кораблей – крейсер и четыре эсминца – не отправятся, как планировалось, в Персидский залив, а останутся в Средиземном море.

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«Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам США в регионе», — приводит агентство высказывание представителя американского оборонного ведомства.

Авианосец покинул порт Норфолк в штате Вирджиния 1 декабря и вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что он отправится затем на Ближний Восток.

Ранее Власти писали, что флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, авианосец, Средиземное море
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