США оставят авианосец в Средиземном море из-за российской угрозы Украине
Министр обороны Ллойд Остин приказал ударной группе ВМС США оставаться в районе Средиземного моря ввиду скопления российских войск у границы с Украиной.
Об этом сообщает AP.
Авианосец Harry S. Truman и пять сопровождающих кораблей – крейсер и четыре эсминца – не отправятся, как планировалось, в Персидский залив, а останутся в Средиземном море.
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«Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам США в регионе», — приводит агентство высказывание представителя американского оборонного ведомства.
Авианосец покинул порт Норфолк в штате Вирджиния 1 декабря и вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что он отправится затем на Ближний Восток.
Ранее Власти писали, что флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря.