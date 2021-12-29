Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло вдвое

За минувшие сутки по состоянию на утро 28 декабря COVID-19 подтвердили у 5454 украинцев, еще 307 человек умерли от недуга.

За сутки зафиксировали 5454 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных 353 ребенка и 98 медиков.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Такие показатели заболеваемости практически вдвое выше, чем днем ранее.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в Киеве – 1113, далее идут Одесская область – 642 и Донецкая – 443.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1113;

Винницкая область – 161;

Волынская область – 144;

Днепропетровская область – 184;

Донецкая область – 443;

Житомирская область – 64;

Закарпатская область – 206;

Запорожская область – 215;

Ивано-Франковская область – 68;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 40;

Луганская область – 107;

Львовская область – 160;

Николаевская область – 80;

Одесская область – 642;

Полтавская область – 358;

Ривненская область – 125;

Сумская область – 112;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 173;

Херсонская область – 18;

Хмельницкая область – 181;

Черкасская область – 387;

Черновицкая область – 63;

Черниговская область – 75.

Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покинут ее и перейдут сразу в “желтую”.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19