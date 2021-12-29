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Главная » Украина » Общество
08:41 29 Декабря 2021 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло вдвое

За минувшие сутки по состоянию на утро 28 декабря COVID-19 подтвердили у 5454 украинцев, еще 307 человек умерли от недуга.

За сутки зафиксировали 5454 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных 353 ребенка и 98 медиков.

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Такие показатели заболеваемости практически вдвое выше, чем днем ранее.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в Киеве – 1113, далее идут Одесская область – 642 и Донецкая – 443.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1113;

  • Винницкая область – 161;

  • Волынская область – 144;

  • Днепропетровская область – 184;

  • Донецкая область – 443;

  • Житомирская область – 64;

  • Закарпатская область – 206;

  • Запорожская область – 215;

  • Ивано-Франковская область – 68;

  • Киевская область – 275;

  • Кировоградская область – 40;

  • Луганская область – 107;

  • Львовская область – 160;

  • Николаевская область – 80;

  • Одесская область – 642;

  • Полтавская область – 358;

  • Ривненская область – 125;

  • Сумская область – 112;

  • Тернопольская область – 60;

  • Харьковская область – 173;

  • Херсонская область – 18;

  • Хмельницкая область – 181;

  • Черкасская область – 387;

  • Черновицкая область – 63;

  • Черниговская область – 75.

Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покинут ее и перейдут сразу в “желтую”.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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