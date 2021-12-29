Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло вдвое
За минувшие сутки по состоянию на утро 28 декабря COVID-19 подтвердили у 5454 украинцев, еще 307 человек умерли от недуга.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных 353 ребенка и 98 медиков.
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Такие показатели заболеваемости практически вдвое выше, чем днем ранее.
Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в Киеве – 1113, далее идут Одесская область – 642 и Донецкая – 443.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1113;
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Винницкая область – 161;
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Волынская область – 144;
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Днепропетровская область – 184;
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Донецкая область – 443;
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Житомирская область – 64;
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Закарпатская область – 206;
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Запорожская область – 215;
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Ивано-Франковская область – 68;
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Киевская область – 275;
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Кировоградская область – 40;
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Луганская область – 107;
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Львовская область – 160;
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Николаевская область – 80;
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Одесская область – 642;
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Полтавская область – 358;
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Ривненская область – 125;
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Сумская область – 112;
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Тернопольская область – 60;
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Харьковская область – 173;
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Херсонская область – 18;
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Хмельницкая область – 181;
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Черкасская область – 387;
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Черновицкая область – 63;
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Черниговская область – 75.
Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покинут ее и перейдут сразу в “желтую”.