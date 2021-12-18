Андрей Шевченко заболел в Италии COVID-19
Тренер футбольного клуба «Дженоа» Андрей Шевченко и капитан Доменико Кришито заразились коронавирусом. Тест был проведен 27 декабря.
Об этом сообщается на сайте клуба «Дженоа».
У остальных футболистов результат теста отрицательный.
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Клуб немедленно проинформировал органы здравоохранения и провел все необходимые процедуры, предусмотренные для борьбы с пандемией, отмечается в сообщении.
Тренировки в команде возобновятся 29 декабря под руководством помощника главного тренера Мауро Тассотти.
Ранее Власти писали, что «Дженоа» занимает в «Серии А» предпоследнее, 19-е, место. Шевченко объясняет неудачи своего клуба отсутствием ведущих игроков основного состава.