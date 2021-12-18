Андрей Шевченко заболел в Италии COVID-19

Тренер футбольного клуба «Дженоа» Андрей Шевченко и капитан Доменико Кришито заразились коронавирусом. Тест был проведен 27 декабря.

Андрея Шевченко преследуют в Италии сплошные неудачи.



Об этом сообщается на сайте клуба «Дженоа».

У остальных футболистов результат теста отрицательный.

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Клуб немедленно проинформировал органы здравоохранения и провел все необходимые процедуры, предусмотренные для борьбы с пандемией, отмечается в сообщении.

Тренировки в команде возобновятся 29 декабря под руководством помощника главного тренера Мауро Тассотти.

Ранее Власти писали, что «Дженоа» занимает в «Серии А» предпоследнее, 19-е, место. Шевченко объясняет неудачи своего клуба отсутствием ведущих игроков основного состава.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, covid-19