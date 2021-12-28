Байден не исключил новую встречу с Путиным 10 января

Отвечая на вопрос прессы, встретится ли он 10 января с президентом России Владимиром Путиным, президент США сказал: «Посмотрим».

Джо Байден возле Белого дома 28 декабря 2021 года



Об этом сообщает National Post.

10 января американская и российская правительственные делегации должны будут провести переговоры, на которых, в частности, будут обсуждаться опасения США и стран-союзников по НАТО в связи с ростом напряженности вокруг Украины.

Пока неизвестно, кто возглавит делегации США и России на переговорах.

Ранее Власти писали, что переговоры США и России по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января. На 12 января намечены переговоры России и НАТО, на 13 января – переговоры представителей России и ОБСЕ.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, США, переговоры, Джо Байден, Владимир Путин