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Главная » Мир » Общество
10:11 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия может начать кибервойну против Запада

Владимир Путин замышляет кибервойну против Запада, потому что что Запад поддерживает Украину в конфликте с Россией.

Кибератаки могут привести к гибели людей.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на бывшего офицера британской военной разведки.

По словам источника, кибератаки хоть сами по себе и несмертельные, однако «могут повлиять на оборону, энергетику, бизнес, финансы и службы экстренной помощи». В результате «все это может привести к гибели людей». Кибератаки «могут стать разрушительными», отметил эксперт в комментарии изданию.

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Он также сказал, что такая тактика вполне соответствует «идеалу гибридной войны», которую ведет Россия – «использование как прямого, так и косвенного конфликта для атаки и подрыва врага».

«И весьма вероятно, что Москва воспользуется этим», – заявил источник.

Издание напоминает, что в этом году самолеты НАТО почти 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских самолетов. Большинство этих случает имели место в балтийском регионе вблизи Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее Власти писали, что ЕС обвинил Россию в кибератаках против Германии накануне выборов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, кибервойна, кибератаки
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