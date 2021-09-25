Россия может начать кибервойну против Запада

Владимир Путин замышляет кибервойну против Запада, потому что что Запад поддерживает Украину в конфликте с Россией.

Кибератаки могут привести к гибели людей.



Об этом пишет Mirror со ссылкой на бывшего офицера британской военной разведки.

По словам источника, кибератаки хоть сами по себе и несмертельные, однако «могут повлиять на оборону, энергетику, бизнес, финансы и службы экстренной помощи». В результате «все это может привести к гибели людей». Кибератаки «могут стать разрушительными», отметил эксперт в комментарии изданию.

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Он также сказал, что такая тактика вполне соответствует «идеалу гибридной войны», которую ведет Россия – «использование как прямого, так и косвенного конфликта для атаки и подрыва врага».

«И весьма вероятно, что Москва воспользуется этим», – заявил источник.

Издание напоминает, что в этом году самолеты НАТО почти 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских самолетов. Большинство этих случает имели место в балтийском регионе вблизи Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее Власти писали, что ЕС обвинил Россию в кибератаках против Германии накануне выборов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, кибервойна, кибератаки