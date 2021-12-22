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09:52 29 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Под Киевом скорая влетела в электроопору: есть пострадавшие

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области на улице Пушкина карета скорой помощи врезалась в электроопору.

Водитель и передний пассажир незначительно пострадали

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области. Из-за происшествия перекрыли движение.

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«Автопроисшествие в поселке Софиевская Борщаговка. В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – говорится в сообщении.

По информации Киев оперативный, ДТП произошло во время того как карета скорой ехала на вызов из Киева.

«Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик, сидевший впереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные», – рассказали в полиции.

На месте происшествия работали спасатели, которые разблокировали проезжую часть, и правоохранители.

Скорая спешила на вызов из Киева

Скорая спешила на вызов из Киева

Как сообщали Власти, утром 28 декабря в Коломыйском районе на Прикарпатье легковушка столкнулась с микроавтобусом, в результате чего два человека погибло и еще два пострадало.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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