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10:07 29 Декабря 2021 0 Комментарии
Две области Украины перешли в “оранжевую” зону из “желтой”: ситуация с COVID-19 ухудшилась
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях, они перешли в «оранжевую» зону.
Показатели в двух областях ухудшились
Свежие показатели определения уровня эпидопасности в регионах появились на сайте Минздрава.
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В обеих областях превышен коэффициент выявления новых случаев заражения коронавирусом.
Напомним, 22 области Украины и Киев находятся в «желтой» зоне карантина. В “красной” остаются Волынская и Запорожская области. Но они выйдут из нее уже 30 декабря.
Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покинут ее и перейдут сразу в “желтую”.
Тэги: карантин, covid-19
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