НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:07 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Две области Украины перешли в “оранжевую” зону из “желтой”: ситуация с COVID-19 ухудшилась

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях, они перешли в «оранжевую» зону.

Показатели в двух областях ухудшились

Свежие показатели определения уровня эпидопасности в регионах появились на сайте Минздрава.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В обеих областях превышен коэффициент выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 22 области Украины и Киев находятся в «желтой» зоне карантина. В “красной” остаются Волынская и Запорожская области. Но они выйдут из нее уже 30 декабря.

Показатели эпидопасности в регионах Украины на 29 декабря

Показатели эпидопасности в регионах Украины на 29 декабря

Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покинут ее и перейдут сразу в “желтую”.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карантин, covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.12.2021 17:12
Показатели последних “красных” областей стабилизировались: на днях они сменят зону
ТОР
28.12.2021 14:48
«Омикрон» добрался до Киева: какие карантинные ограничения действуют
ТОР
24.12.2021 15:00
В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии

08:49 Мир

В Одессе в бильярдом клубе устроили стрельбу: убит “криминальный авторитет”

07:51 Украина

Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука

06:28 Украина

Ученые рассказали как не «подхватить» ковид в общественном транспорте

03:39 Мир

12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

21:54 Мир

Названы симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую

14:26 Украина

В России заявили о готовности использовать армию за пределами страны

11:12 Мир

Беженцы продолжают прорваться из Беларуси в Польшу: пограничников забрасывают камнями

20:00 Мир

Украина на границе с Россией построила 100-километровый забор с колючей проволокой

18:30 Украина

Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

16:50 Мир

Обследовал нефтепровод: в РФ разбился вертолет Ми-2

15:17 Украина

Новости | NetGameSlots.com