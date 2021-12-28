Две области Украины перешли в “оранжевую” зону из “желтой”: ситуация с COVID-19 ухудшилась

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях, они перешли в «оранжевую» зону.

Показатели в двух областях ухудшились



Свежие показатели определения уровня эпидопасности в регионах появились на сайте Минздрава.

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В обеих областях превышен коэффициент выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 22 области Украины и Киев находятся в «желтой» зоне карантина. В “красной” остаются Волынская и Запорожская области. Но они выйдут из нее уже 30 декабря.

Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покинут ее и перейдут сразу в “желтую”.

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