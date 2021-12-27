В Днепре на расчистку снега выехал спецавтомобиль с танковым двигателем. Видео

Заснеженные дороги Днепра расчищал автомобиль специального назначения «Буран».

Автомобиль отлично справляется со снежными заносами и высотой снега до 1 метра



Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

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Из-за сильного снегопада в ночь с 28 на 29 декабря, на дорогах Днепра работал автомобиль специального назначения «Буран». Благодаря ему и другой спецтехнике, утром автомобилисты смогли ездить по относительно чистым дорогам.

Обычно машина используется для уборки снега в экстремальных случаях или особых условиях, например на взлетно-посадочных полосах в аэропортах.

Автомобиль отлично справляется со снежными заносами и высотой снега до 1 метра.

«Буран» оснащен танковым двигателем и собран на базе грузовика «Урал». В процессе уборки, «Буран» собирает снег перед собой и выбрасывает его за пределы проезжей части.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: днепр, непогода, снегопоад, буран