В Днепре на расчистку снега выехал спецавтомобиль с танковым двигателем. Видео
Заснеженные дороги Днепра расчищал автомобиль специального назначения «Буран».
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Из-за сильного снегопада в ночь с 28 на 29 декабря, на дорогах Днепра работал автомобиль специального назначения «Буран». Благодаря ему и другой спецтехнике, утром автомобилисты смогли ездить по относительно чистым дорогам.
Обычно машина используется для уборки снега в экстремальных случаях или особых условиях, например на взлетно-посадочных полосах в аэропортах.
Автомобиль отлично справляется со снежными заносами и высотой снега до 1 метра.
«Буран» оснащен танковым двигателем и собран на базе грузовика «Урал». В процессе уборки, «Буран» собирает снег перед собой и выбрасывает его за пределы проезжей части.
Как ранее сообщали «Власти», Украину накроет непогода: полиция предупредила об опасности.