Экс-жена уволенного замминистра образования Гарбарука прокомментировала скандал с сексапильной Тишкун

Экс-жену уволенного замминистра образования попросили прокомментировать скандал с его помощницей в откровенном наряде.

Гештальт-Психотерапевт и сексолог Анастасия (Гарбарук) Матюшевская



Об этом сообщает «УНИАН».

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На просьбу журналистов прокомментировать скандал с уже бывшим заместителем министра образования Игорем Гарбаруком, его бывшая жена ответила отказом.

Журналисты хотели узнать мнение не только как у экс супруги, но и сексолога-психотерапевта, касательно реакции общества на ситуацию вокруг помощницы Гарбарука, которая прославилась после того, как появилась в обществе замминистра в откровенном наряде.

«Как сексолог и психотерапевт я не буду комментировать этот случай, т.к я являюсь экс-женой и матерью дочери Игоря. Одно скажу: Я за него всецело! Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма. Я не готова комментировать это вообще. Опирайтесь на то, что Игорь Николаевич является человеком чести», — сообщали бывшая жена Гарбарука.

Как ранее сообщали «Власти», помощница замминистра образования с полуголой грудью на встрече с мэром Львова спровоцировала скандал.

После чего, замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по собственному желанию.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: скандал, замминистра, Гарбарук, сексолог