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Главная » Украина » Происшествия
14:05 29 Декабря 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Девушка сняла с дерева кота, а сама застряла: прохожие вызвали спасателей

В Херсоне девушка застряла на дереве, пытаясь снять с дерева кота.

Спасение застрявшей на дереве девушки

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области.

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В Херсоне на ул. Малый садовый спасатели сняли с дерева девушку. Она забралась на высоту 5 метров, пытаясь снять с дерева кота, которого она заметила проходя мимо.

Забравшись на дерево и подобравшись к коту, девушка осознала, что спустится обратно она самостоятельно уже не сможет.

Спасателей вызвали прохожие, которые услышали, как девушка зовет на помощь.

После того как сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия, спасение прошло успешно – девушку сняли с помощью платформы и стремянки.

Как ранее сообщали Власти, восемь пожарных спасали толстую крысу в Германии.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: девушка, кот, спасатели, ГСЧС
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