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Главная » Украина » Происшествия
14:17 29 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину: полиция открыла производство. Видео

В Днепре сошедший с рельсов трамвай насмерть сбил женщину-пешехода.

Фото с места происшествия

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

29 декабря в Днепре произошло ЧП – следовавший по своему маршруту трамвай внезапно сошел с рельсов на оживленном участке улицы, спровоцировав смертельное ДТП.

С рельсов сошла задняя часть вагона, продолжив движения она задела стоящую на тротуаре женщину, зажав ее между вагоном и светофорным столбом.

К сожалению, в результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Проводится расследование причин инцидента.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье трамвай переехал пешехода.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, жертвы, трамвай
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