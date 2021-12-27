В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину: полиция открыла производство. Видео
В Днепре сошедший с рельсов трамвай насмерть сбил женщину-пешехода.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
29 декабря в Днепре произошло ЧП – следовавший по своему маршруту трамвай внезапно сошел с рельсов на оживленном участке улицы, спровоцировав смертельное ДТП.
С рельсов сошла задняя часть вагона, продолжив движения она задела стоящую на тротуаре женщину, зажав ее между вагоном и светофорным столбом.
К сожалению, в результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
В полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Проводится расследование причин инцидента.
Как ранее сообщали Власти, в Запорожье трамвай переехал пешехода.