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15:41 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тищенко заявил, что после выздоровления от COVID-19 вакцинировался “ковидом”

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что вакцинировался от коронавируса “ковидом”, поэтому у него настоящий сертификат.

Тищенко выдал очередной забавный перл

Новое откровение скандальный нардеп выдал в программе «Світське життя».

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Ведущая Екатерина Осадчая напомнила нардепу, что его заподозрили в подделке сертификата о вакцинации, когда он показывал его в приложении «Дія».

«Меня оболгали… Меня пытаются всегда оболгать, пытаются создать некий имидж… Это политическое влияние и давление», — заявил Тищенко и заверил, что у него есть настоящий сертификат о вакцинации.

Он также добавил, что переболел коронавирусом и, будучи замглавы президентской фракции, должен быть примером для других депутатов. Так что никаких поддельніх сертификатов у него нет.

«Я болел ковидом, потом я вакцинировался ковидом…», — продолжил Тищенко.

Когда нардеп после этой фразы заметил удивление на лице ведущей, он тут же поправился, уточнив, что сделал прививки препаратом Pfizer.

Как сообщали Власти, народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: вакцинация, Николай Тищенко, covid-19
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