Тищенко заявил, что после выздоровления от COVID-19 вакцинировался “ковидом”

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что вакцинировался от коронавируса “ковидом”, поэтому у него настоящий сертификат.

Тищенко выдал очередной забавный перл



Новое откровение скандальный нардеп выдал в программе «Світське життя».

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Ведущая Екатерина Осадчая напомнила нардепу, что его заподозрили в подделке сертификата о вакцинации, когда он показывал его в приложении «Дія».

«Меня оболгали… Меня пытаются всегда оболгать, пытаются создать некий имидж… Это политическое влияние и давление», — заявил Тищенко и заверил, что у него есть настоящий сертификат о вакцинации.

Он также добавил, что переболел коронавирусом и, будучи замглавы президентской фракции, должен быть примером для других депутатов. Так что никаких поддельніх сертификатов у него нет.

«Я болел ковидом, потом я вакцинировался ковидом…», — продолжил Тищенко.

Когда нардеп после этой фразы заметил удивление на лице ведущей, он тут же поправился, уточнив, что сделал прививки препаратом Pfizer.

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Как сообщали Власти, народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом.

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Тэги: вакцинация, Николай Тищенко, covid-19