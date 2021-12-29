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15:44 29 Декабря 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В «Европейской солидарности» проходят обыски

У представителей партии «Европейская солидарность» сегодня были проведены обыски.

Об этом сообщил на брифинге руководитель центрального штаба «ЕС» Александр Турчинов.

В 7:00  утра правоохранители наведались в дома помощника нардепа Петра Порошенко дипломата Юрия Онищенко и экс-нардепа Сергея Березенко.
По словам Турчинова, искали документы, связанные с поставками угля в 2014 году.

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