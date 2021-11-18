Просто лежал на заднем сиденьи: под Харьковом в ДТП погиб 6-месячный малыш
В Харьковской области в результате ДТП погиб 6-месячный ребенок.
Об этом сообщает «Суспільне». Авария произошла на трассе М-03 по пути от Изюма к Чугуеву возле села Волохов Яр.
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На дороге столкнулись «Toyota» и «ГАЗель», после чего один из автомобилей задел грузовик «MAN».
В результате ДТП пострадала женщина сидевшая за рулем «Toyota» и водитель грузовика. Последний, несмотря на ушиб грудной клетки, отказался от госпитализации, а женщину медики доставили в больницу с переломом костей носа и ушибом челюсти.
В автомобиле женщины также находился и ее 6-месячная девочка. К сожалению она не пережила аварию, скончавшись еще до приезда медиков от травмы головы.
Сообщается, что во время ДТП ребенок не находился ни в автокресле ни в люльке.
Как ранее сообщали Власти, под Харьковом произошло смертельное ДТП с тремя авто.