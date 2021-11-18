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16:03 29 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Просто лежал на заднем сиденьи: под Харьковом в ДТП погиб 6-месячный малыш

В Харьковской области в результате ДТП погиб 6-месячный ребенок.

Автомобиль

Об этом сообщает «Суспільне». Авария произошла на трассе М-03 по пути от Изюма к Чугуеву возле села Волохов Яр.

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На дороге столкнулись «Toyota» и «ГАЗель», после чего один из автомобилей задел грузовик «MAN».

В результате ДТП пострадала женщина сидевшая за рулем «Toyota» и водитель грузовика. Последний, несмотря на ушиб грудной клетки, отказался от госпитализации, а женщину медики доставили в больницу с переломом костей носа и ушибом челюсти.

В автомобиле женщины также находился и ее 6-месячная девочка. К сожалению она не пережила аварию, скончавшись еще до приезда медиков от травмы головы.

Сообщается, что во время ДТП ребенок не находился ни в автокресле ни в люльке.

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом произошло смертельное ДТП с тремя авто.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, ребенок, Харьковская область, жертвы
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